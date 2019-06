Salvini | Sea Watch snobba le regole e fa traffico di esseri umani

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Giovanna Stella Il comandante della nave chiede lo sbarco immediato dei migranti. Matira dritto: "Non avrete mai l'autorizzazione" Dopo aver soccorso in mare 53 migranti lo scorso 12 giugno, Sea3 si trova a quindici miglia da Lampedusa. La nave dell'ong tedesca (che batte bandiera olandese) ha prima rifiutato di riportare gli immigrati in Libia, poi si è diretta verso Malta e, quandoha ribadito che "i nostri porti restano chiusi", ha deciso di sfidare il ministro dell'Interno e si è diretta verso l'Italia. Ora è ferma in mare da quale giorno. E sempre da qualche giorno chiede di far sbarcare i migranti. Sull'imbarcazione - al momento - ci sono 43 persone perché donne incinte, minori e un uomo in gravi condizioni di salute sono stati fatti sbarcare. "Dobbiamo sbarcare queste persone in un porto sicuro, il prima possibile - dice il comandante dalla ...

