Roma | ' Festa della Musica' | venerdì 21 giugno si festeggia l' estate cantando e ballando

Roma. Festa Europea della Musica : si esibirà il cantautore calabrese Michelangelo Giordano : In occasione della Festa Europea della Musica, il cantautore calabrese Michelangelo Giordano arricchirà il vastissimo calendario di eventi della capitale

17 giugno - dalla festa all’addio : Totti saluta la Roma : A diciotto anni esatti dal giorno in cui la Roma conquistò il suo terzo titolo, Francesco Totti annuncerà l’addio definitivo ai colori che ha vestito, da calciatore prima e da dirigente poi, per tutta una vita.17 giugno. Nessun tifoso Romanista può restare indifferente di fronte a questa data. Da oggi, per motivi e tinte diverse, ancor di più. Diciotto anni fa la Roma di Fabio Capello (ma anche di Franco Sensi) conquistava il suo terzo ...

A giugno l’antica Roma celebrava la dea Vesta : l’antica origine di una festa tutta al femminile : In epoca repubblicana ed imperiale i giorni dal 7 al 15 giugno erano dedicati alla dea Vesta, l’antica divinità del focolare domestico: una fiamma, quella del suo tempio, che doveva restare sempre accesa a simboleggiare il benessere dello Stato. A questo pensavano le Vestali: ecco qual è la loro storia.Continua a leggere

Roma Pride - il bacio tra Vladimir Luxuria e Asia Argento sul palco della manifestazione per i diritti lgbt : Vladimir Luxuria e Asia Argento, sul palco del Pride di Roma, festeggiano con baci e abbracci. Sono stati 700mila, secondo gli organizzatori, i partecipanti al corteo per i diritti lgbt di Roma. La manifestazione è arrivata quest’anno alla sua 25esima edizione. Carri colorati, musica a tutto volume, drag queen e vestiti stravaganti hanno colorato le strade di Roma Roma Pride, migliaia di persone in corteo per diritti ...

Roma - manifestazione pubblico impiego : Digos blocca striscione su Salvini e Di Maio : E' ancora "guerra allo striscione". Durante la manifestazione sindacale unitaria dedicata al pubblico impiego in programma oggi a Roma, la Digos - secondo quanto denunciato da Michelangelo Librandi, segretario generale della Uil Fpl - avrebbe bloccato uno striscione contenente una vignetta ironica con protagonisti i ministri Di Maio e Salvini. Il sindacato aveva intenzione di metterlo al Pincio. Lo striscione Stamattina i sindacati sono scesi ...

Gay Pride Roma 2019 : percorso - orari e programma della manifestazione : Gay Pride Roma 2019: percorso, orari e programma della manifestazione Questo è il quarto weekend dell’Onda Pride, manifestazione organizzata da Arcigay e da altre associazioni del mondo Lgbt. Un grande corteo sfilerà per le vie di Roma ma anche di Trieste, Ancona, Messina e Pavia. Gay Pride Roma: appuntamento ore 15 a Piazza della Repubblica Appuntamento alle 15, come di consueto, in Piazza della Repubblica a Roma con l’Onda Pride che ...

Roma - sindacati in piazza per la manifestazione unitaria. FOTO : Roma, sindacati in piazza per la manifestazione unitaria. FOTO Per le strade della Capitale sfilano insieme Cgil, Cisl e Uil per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni nella P.a. In piazza del Popolo previsti i comizi dei leader. Landini: “Sciopero generale autunno? Nulla è escluso”. ...

Grande festa a Roma : il gay pride compie 25 anni : C’era solo un carro, il 2 luglio 1994, che sfilava per le vie di Roma, da piazza Santi apostoli fino a piazza Campo de’ Fiori. Un po’ di musica. Qualcuno aveva degli striscioni, la gente seguiva in corteo, delle ragazze ballavano. Il giorno dopo, del primo gay pride italiano, Repubblica scriveva: «Come nella grandi manifestazioni operaie degli anni ’70, anni di tensione e di dure battaglie sindacali, sono stati distribuiti fischietti e ...

Poste Italiane - sciopero oggi 3 giugno/ Manifestazione a Roma : servizi a rischio : sciopero Poste Italiane oggi 3 giugno: i lavoratori si riuniscono a Roma in occasione di una Manifestazione davanti alla sede dell'Azienda.

Manifestazione pensioni Roma - sindacati chiedono risposte al governo : Manifestazione pensioni Roma, sindacati chiedono risposte al governo Al grido di “dateci retta” i pensionati italiani scendono in piazza dopo 15 anni di assenza. Oltre 100.000 ex lavoratori, in treno e con decine di autobus provenienti da tutta Italia, si sono riversati sabato 1 giugno in piazza San Giovanni a Roma, per protestare contro le politiche del governo. La prima tappa di un percorso di mobilitazione, sostenuto da Cgil, Cisl e ...

Virginia Raggi acclamata alla festa della repubblica - sorridente annuncia la realtà aumentata a Roma : Nonostante le critiche e le minacce la sindaca di Roma in forma smagliante viene accolta alla festa della repubblica con applausi. Ieri inoltre la stessa sindaca annuncia la realtà aumentata a Roma Virginia Raggi annuncia lo sbarco della tecnologia nella storia di Roma. «La realtà aumentata arriva al Circo Massimo. Grazie alle nuove tecnologie potrete ammirare come … Continue reading Virginia Raggi acclamata alla festa della repubblica, ...

Frecce Tricolori - video Festa Repubblica 2019/ Diretta streaming : show sopra Roma : Frecce Tricolori Festa della Repubblica 2019: Diretta video streaming. Dalle ore 10:00 inizierà l'esibizione della pattuglia acrobatica

Pensioni - manifestazione in piazza San Giovanni a Roma : “Siamo centomila”. Barbagallo : “Governo è Robin Hood Ogm” : “Siamo in centomila” dicono gli organizzatori della manifestazione dei pensionati, indetta da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, che oggi si sono ritrovati in piazza San Giovanni, a Roma. Migliaia di persone che, usando lo slogan “Dateci retta”, chiedono più tutele e meno tasse per 16 milioni di pensionati e protestano contro il taglio della rivalutazione degli assegni. “Abbiamo riconquistato, dopo tanti anni, piazza ...

Anpi Roma : festa per celebrare 75esimo anniversario liberazione nazifascismo : Roma – Il prossimo 4 giugno e’ il 75esimo della liberazione di Roma dal nazifascismo. Una ricorrenza che quest’anno assume ancor piu’ valore grazie al conferimento della Medaglia d’oro al Valore Militare alla citta’ (e alla Provincia) per i fatti della Resistenza e della Guerra di liberazione. L’Anpi di Roma ha organizzato una serie di eventi articolati su vari giorni, dal 4 al 15 giugno. Le celebrazioni ...