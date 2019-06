Dell | HP | Microsoft e Intel si oppongono ai dazi su notebook e 2-in-1 | costerebbero 120

La collaborazione tra Sony e Microsoft nel cloud potrebbe segnare la fine Della console war? - articolo : Le notizie shock nell'industria videoludica non sono certo degli eventi isolati, ma chi avrebbe mai immaginato l'annuncio della collaborazione di Sony niente meno che con Microsoft per la realizzazione della sua prossima generazione di cloud gaming? Le potenzialità qui sono davvero notevoli. Una possibile unione tra diversi titoli console offerti su un'unica piattaforma streaming, che spianerebbe la strada per uno standard in comune nel gaming ...

Project Scarlet : Microsoft commenta le indiscrezioni pre E3 che volevano due moDelli di Xbox : Fino a qualche settimana fa, prima dell'E3, le voci circolanti sul famigerato Project Scarlet volevano l'esistenza di ben due console, una dalla potenza maggiore e una dalla scheda tecnica leggermente più contenuta.Ebbene, le tanto chiacchierate versioni "Anaconda" e "Lockhart" di Project Scarlet non sono state menzionate sul palco dell'E3 di Microsoft, a dire il vero non si è nemmeno menzionata l'esistenza di due modelli diversi della ...

Microsoft annuncia Xbox Scarlett : uscita Della console next-gen nel 2020 con Halo Infinite : I rumor avevano ragione: Xbox Scarlett è stata uno dei protagonisti della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles. Ci riferiamo, come molti di voi già sapranno, alla console next-gen del colosso di Redmond, chiamata non solo a pennellare la nuova generazione del gaming, ma anche a scontrarsi a muso duro con la futura rivale PlayStation 5 e con Stadia, servizio in streaming di Google. ...

Xbox Scarlett : all'E3 avremo notizie sulla potenza Delle nuove console Microsoft : La conferenza E3 di Microsoft si terrà domenica 9 giugno a partire dalle ore 22:00 italiane, e proprio in tale occasione avremo modo di farci un'idea della potenza grafica della nuova famiglia di console in arrivo.Come riporta Thurrott infatti, l'evento non ci svelerà le specifiche tecniche nel dettaglio ma ci permetterà comunque di capire le reali potenzialità grafiche delle nuove macchine. Le console che saranno presentate saranno infatti due, ...

In occasione Dell'E3 2019 - Microsoft annuncia "i più grandi sconti Dell'anno di Xbox" : Ormai manca poco all'E3 2019 e senza perdere tempo, Microsoft ha annunciato "i più grandi sconti dell'anno di Xbox", i giocatori potranno quindi mettere le mani su decine di titoli ed hardware in offerta.Come riporta VG247, ecco alcune delle offerte che saranno disponibili dal 7 al 17 giugno: Gli sconti su console e giochi varieranno a seconda del rivenditore, tuttavia Microsoft ha affermato che i titoli con supporto Xbox One X saranno tutti in ...

Microsoft parla Della sua visione di OS moderno : Microsoft, In occasione della presentazione dei nuovi PC annunciati al Computex 2019, ha parlato della sua visione di sistema operativo moderno. La visione di “Modern OS” del colosso di Redmond si basa su diversi aspetti: leggero, veloce, facile da aggiornare, sicuro, intelligente e sempre connesso. E, cosa non da meno, deve essere in grado di garantire la migliore esperienza di utilizzo a tutti i clienti su qualsiasi device. I punti ...

Microsoft - perché per l’ad NaDella le aziende non possono più fare a meno del cloud : L’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, al Microsoft innovation summit a Milano (foto: profilo Instagram Microsoft Italia) È il cloud ad aver rimesso in pista Microsoft ed aver grattato via un po’ di ruggine dalla strategia del colosso di Redmond. Lo confermano anche i dati finanziari. La nota del terzo trimestre recita che i ricavi da servizi cloud e server sono cresciuti, anno su anno, del 27%, spinti dal boom del 73% ...

Satya NaDella - ceo di Microsoft : "La digitalizzazione è ovunque. E tutti devono abbracciarla" : Alla Bocconi di Milano l’amministratore delegato della multinazionale americana presenta l’accordo con Poste Italiane raccontando la sua visione sul presente e sul prossimo futuro. “Più tecnologia nelle scuole e nelle università italiane. Il vostro futuro è nell’innovazione”

Kenichiro Yoshida - CEO di Sony - parla Della collaborazione con Microsoft : La collaborazione tra Sony e Microsoft ha sorpreso tutto il settore videoludico la scorsa settimana.Sebbene questa partnership sia incentrata prettamente sullo sviluppo di nuove tecnologie che miglioreranno l'esperienza dei loro clienti, in molti si sono chiesti cosa sarà del futuro del settore se i due principali antagonisti hanno deciso di unire le proprie forze.E' proprio il CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, a spiegare qualcosa di più su questa ...

Phil Spencer si è detto entusiasta Della nuova collaborazione tra Sony e Microsoft : Ieri vi abbiamo parlato del nuovo accordo di collaborazione firmato da Microsoft e Sony, questa collaborazione mira a investire sulle tecnologie basate sul cloud al fine di fornire esperienze migliorate agli utenti.Si tratta senza dubbio di un annuncio epocale, che permetterà (almeno sulla carta) alle due aziende di beneficiare delle conoscenze di ognuna, portando importanti novità nel mondo dei videogiochi. Il boss di Xbox Phil Spencer è da ...

Le azioni di Sony in crescita dopo l'annuncio Della collaborazione con Microsoft per il cloud gaming : Nella giornata di ieri, è arrivata un'importante notizia che ci parlava dell'accordo tra Sony e Microsoft che prevede lo sviluppo congiunto di tecnologie basate sul cloud e la condivisione di informazioni.Grazie a questa collaborazione, le tecnologie sviluppate dai due colossi verranno poi integrate nei rispettivi giochi e contenuti streaming. Ebbene, questa mossa ha permesso alle azioni di Sony di crescere del 9,89%, riporta Cnbc.com. ...

Un ex sviluppatore di The Last of Us Part II lascia Naughty Dog per entrare a far parte Dello studio di Microsoft The Initiative : L'ex game designer di Naughty Dog e Motive studios, Robert Ryan, è entrato a far Parte dello studio di gioco di Microsoft, The Initiative.Come riportato da Wccftech, Ryan ha recentemente aggiornato la sua pagina Linkedin, che ora afferma di lavorare nello studio di sviluppo come Senior Systems Designer. Durante il suo periodo in Naughty Dog, Ryan ha lavorato a The Last of Us Part II e Uncharted 4 per PlayStation 4 insieme a The Last of Us e ...

Solitario : il gioco di Microsoft entra a far parte Della World Video Game Hall of Fame : Distribuito in bundle con il sistema operativo fin dal 1990, potrebbe sembrano un'opera di poco conto, ma è sicuramente uno dei giochi più giocati e conosciuti del mondo e si è guadagnato una ...

Microsoft : partnership con Dell e VMware : Una nuova partnership tra Microsoft, Dell e VMware fornirà nuovi strumenti per la gestione di Azure e i servizi Microsoft. Dettagli L’annuncio di questa collaborazione arriva direttamente da Dell, che ha diffuso la notizia durante la conferenza di Las Vegas. Attualmente Dell è il primo azionista di VMware e la collaborazione con Microsoft porterà guadagni alle differenti parti. Grazie a questa partnership sarà possibile integrare il software di ...