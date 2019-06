Campidoglio | mostre | eventi e appuntamenti per il weekend  

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019)il weekend. Per le giornate del 21,22 e 23 giugno in programma visite alle, incontri per bambini e adulti, attività,, spettacoli, concerti. Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri,, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno. Venerdì 21 giugno dalle 16 alle 24 torna a Roma la Festa della Musica, giunta alla sua 34ima edizione europea. Una grande manifestazione spontanea e gratuita che coinvolgerà tutti i Municipi della Capitale, dal centro alla periferia. Anche quest’anno, in collaborazione con la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali e con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura, alcuni Musei Civici di Roma Capitale ospitano le performance ad ingresso gratuito degli artisti che ...

