Caccia al Tesoretto

(Di giovedì 20 giugno 2019) Una corsa contro il tempo. Su una barca in cui il lato destro (Conte e Tria) rema in un verso, quello sinistro (Salvini), nel verso totalmente opposto. Che è anche una vera propriaal tesoro. La quale passa prima tra le pieghe della legge di bilancio, poi dall’assestamento dei conti, quindi dal granaio della Cassa depositi e prestiti, infine dai risparmi di reddito di cittadinanza e quota 100. Parliamo di otto, nove miliardi da raggranellare e mettere sul piatto della trattativa con Bruxelles. Unvero e proprio. Raccontano che nel vertice a tre tra Conte, Salvini e Di Maio della scorsa settimana il premier abbia messo i suoi vice di fronte alla drammaticità della situazione: “Non possiamo passare come il governo che ha portato il Paese in infrazione, perché se non agiamo subito è questo che succederà”. Con ...

