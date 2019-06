8 canzoni per voler bene a Lionel Richie e i Commodores

Ecco come Ricerca Google trova i testi delle canzoni per voi : presto ci sarà anche la fonte : Con un post sul blog ufficiale il team di Google spiega come funziona il sistema di Ricerca dei testi delle canzoni sul suo popolare motore di Ricerca L'articolo Ecco come Ricerca Google trova i testi delle canzoni per voi: presto ci sarà anche la fonte proviene da TuttoAndroid.

Spotify presenta la playlist con tutte le canzoni per l'estate : l'estate 2019 è alle porte e anche quest'anno sarà accompagnata dalle hit più fresche che faranno da colonna sonora alle vacanze di molti. Per l'occasione, Spotify ha creato una playlist con tutti i successi che la faranno da padrone durante la bella stagione. La playlist di Spotify La famosa app ha analizzato i dati streaming, studiando diversi fattori come la performance delle canzoni nelle classifiche e nelle playlist chiave e incrociandoli ...

La Nasa cerca canzoni per la playlist lunare e accetta suggerimenti : Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968A dire Luna e aggiungere canzone vengono in mente decine di brani. Dal Frank Sinatra di Fly me to the moon alla Loredana Bertè della Luna che bussò passando per i R.E.M. ...

Jova Beach Party - 7 nuove canzoni per Jovanotti in un Ep : Il vulcanico Lorenzo a un mese esatto dal debutto del tour esce con Jova Beach Party, un EP con sette nuove canzoni che lui racconta così. "Per visualizzare l'idea che stava nascendo serviva un po di musica, qualcosa di nuovo, senza pressione, per il piacere di immaginare la gente che balla". E' un disco dove l'anima DJ di Lorenzo emerge evidente, più che in qualsiasi altro suo album dove spesso convivono altre atmosfere. In Jova Beach Party ...

Liam Gallagher contro Noel per As It was senza canzoni degli Oasis : “È tutto ciò che gli rimane” : Liam Gallagher contro Noel, ancora. Questa volta la polemica riguarda l'assenza di canzoni degli Oasis nel docu-film As It was. La pellicola racconta la sua carriera ed è stata presentata nelle scorse ore a Londra. Nel corso della presentazione, Liam Gallagher ha spietato che non ci sono canzoni degli Oasis perché suo fratello Noel si è opposto fortemente. A riferirlo è Musical Express che riporta le parole di Liam Gallagher contro Noel ma ...

Bruno Mars : 8 canzoni che (forse) non sapevi avesse scritto per altri : Da Jay-Z ad Alicia Keys The post Bruno Mars: 8 canzoni che (forse) non sapevi avesse scritto per altri appeared first on News Mtv Italia.

Anastasio : "Traggo ispirazione per le mia canzoni quando sono sul wc" - : Andrea Conti Il cantautore rapper ha appena festeggiato il 22esimo compleanno e attraverso le stories di Instagram ha svelato importanti novità sul suo prossimo album. Tra le curiosità anche dove nasce la sua ispirazione per i bran Il vincitore di X Factor, Anastasio, raccoglie i frutti del successo de La Fine del Mondo Tour sold out ovunque, la partecipazione sul palco del Concertone del Primo Maggio, inoltre si prepara per la ...

Spotify permette agli artisti di raccontare la storia dietro le loro canzoni in stile Instagram : Spotify si arricchisce di una nuova funzione denominata Storyline che permette agli artisti di raccontare la storia che sta dietro le loro canzoni. Le schede Storyline appaiono sotto la schermata Now Playing e basta tirarle su quando se ne vede una che spunta dal fondo dell'interfaccia. L'articolo Spotify permette agli artisti di raccontare la storia dietro le loro canzoni in stile Instagram proviene da TuttoAndroid.

Periferie - carcere e canzoni : intervista a Ghali : La musica del rapper milanese di origini tunisine in questi anni è diventata il simbolo di tante cose. “Affronto dei temi raccontando la mia vita: il carcere di San Vittore ne fa parte, le mie radici arabe ne fanno parte”, dice. Leggi

A giugno arriva 'Originals' : Prince canta le canzoni scritte per altri artisti : A poco più di tre anni dalla morte di Prince , arriva l'annuncio del secondo album del genio di Minneapolis dopo ' Piano & a Microphone 1983 ', la raccolta di brani per pianoforte e voci estratti dal ...

Paolo Conte a Milano per Gaber racconta il suo successo mondiale tra canzoni imprescindibili : Paolo Conte a Milano per Gaber: si apre con un ospite d'eccezione la nuova edizione del Festival che celebra Giorgio Gaber. Il 2019 coincide con gli ottant’anni dalla nascita del Signor G e ospita un’edizione di Milano per Gaber particolarmente ricca di eventi. Il Piccolo Teatro Strehler ha accolto Paolo Conte e domani, sabato 27 aprile, accoglierà Cesare Cremonini. Il successo mondiale, gli eventi alle Terme di Caracalla in occasione dei 50 ...

Giornata della Terra : 11 canzoni per celebrare l'Earth Day ogni giorno : Earth Day Italia organizza a Roma, a Villa Borghese, anche il Villaggio per la Terra , 25-29 aprile, , una manifestazione in cui arte, sport, e cultura si intrecciano seguendo il fil rouge della ...