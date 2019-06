Ue | Salvini | “Direttive pro Berlino e Parigi per fregare tutti gli altri Governi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “Magari qualcuno in Europa ha paura di un’Italia che cresce. Noi dobbiamo poter competere ad armi pari: alcune norme europee, vincoli, norme europee, sono state studiate a tavolino per aiutare qualcuno ae agli”. Lo dice in una diretta Facebook il vicepremier Matteoche conclude: “complici, ignoranti, fessi non ce ne sono più”. Bce, “annuncio di Draghi ha colto di sorpresa i membri del direttivo. Non c’è consenso su strada da percorrere” L'articolo Ue,: “Direttive properglicomplici e fessi non ce ne sono più” proviene da Il Fatto Quotidiano.

