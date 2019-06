They Are Billions si arricchisce con una modalità campagna in single player e lascia

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019)Areè un gioco di strategia Steampunk ambientato in un pianeta post-apocalittico. Attualmente il gioco è uscito dall'accesso anticipato ed ha aggiunto una.Come riporta Rock Paper Shotgun, "Il Nuovo Impero", così è chiamata la, vi permetterà di vestire i panni di Quintus Crane, sovrano del Nuovo Impero, il cui obiettivo è di riconquistare le terre devastate dagli infetti. Durante questasvelerete anche la storia dietro a questa pandemia. Com'è cominciata l'apocalisse?Laavrà un totale di 48 missioni che garantiranno 60 ore di gioco. Sarete in grado di costruire edifici e colonie fortificate in modo da tenere lontani gli infetti. Oltre a questo, potrete far evolvere le vostre colonie grazie all'aggiunta di oltre 90 tecnologie disponibili.Leggi altro...

