Mondiale femminile | Selvaggia Lucarelli | “Ascolti in crescita? Gli uomini sono in

Mondiale calcio femminile - a guardare le Azzurre al bar vanno le donne : “Per noi è un riscatto” : “Questo Mondiale è un riscatto per noi donne: gli uomini non ce l’hanno fatta mentre noi sì”. Katia ha scelto il Pop di Porta Venezia, a Milano, per vedere la partita dei Mondiali di calcio femminile tra Italia e Brasile. “Se mi avessero detto dieci anni fa che avrei visto in prima serata su Rai1 l’Italia femminile ai Mondiali non ci avrei creduto – racconta Sara che dopo essere andata in Francia per vedere Italia-Giamaica ha scelto il bar ...