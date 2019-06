Licata, operazione antimafia dei carabinieri: arrestato un boss e un consigliere comunale (Di mercoledì 19 giugno 2019) Con l'accusa di associazione mafiosa i carabinieri di Agrigento questa mattina hanno fermato sette persone. Si tratta di boss e gregari delle famiglie di Licata e Campobello di Licata. Tra gli altri, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, c'è anche un consigliere comunale. (Di mercoledì 19 giugno 2019) Con l'accusa di associazione mafiosa idi Agrigento questa mattina hanno fermato sette persone. Si tratta die gregari delle famiglie die Campobello di. Tra gli altri, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, c'è anche un

Associazione mafiosa: è con questa accusa che stamattina i carabinieri di Agrigento hanno fermato sette persone: in manette sono finiti boss e gregari delle famiglie di Licata e Campobello di Licata. Tra gli altri, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, c'è anche un consigliere comunale della cittadina siciliana eletto nel 2018, Giuseppe Scozzari: i militari lo hanno filmato mentre andava a braccetto con un mafioso. E in una intercettazione, c'è anche un riferimento a un deputato regionale. Al centro dell'inchiesta, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dall'aggiunto Paolo Guido, un nome di spicco della mafia agrigentina, Angelo Occhipinti, 64 anni, un passato in carcere per estorsione, sarebbe stato lui l'ultimo reggente della cosca di Licata, questo dice l'indagine dei sostituti Claudio Camilleri, Calogero Ferrara e Alessia Sinatra.