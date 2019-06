Incidente stradale per la scorta di William e Kate | donna in gravi condizioni

Una Vita - trame spagnole : Ramon in gravi condizioni dopo un Incidente stradale : Ramon Palacios sarà al centro delle nuove puntate spagnole di Una Vita, trasmesse a giugno sul canale spagnolo La 1. Il padre di Antonito, infatti, sarà protagonista di un drammatico incidente stradale durante il viaggio di ritorno ad Acacias 38. Una cattiva notizia per il nobile che arriva dopo la ritrovata felicità accanto a Carmen. Una Vita: Ramon ha un incidente stradale Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate spagnole in onda a ...

Sara - 21 anni - muore in un Incidente stradale nel giorno del suo compleanno : Tragedia in Sardegna: Sara, una ragazza di soli 21 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale in cui sono rimaste ferite anche altre tre persone, tra cui una ragazza ora ricoverata in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto proprio nel giorno del 21esimo compleanno di Sara, che stava tornando dai festeggiamenti con gli amici.

Incidente stradale a Pontecchio di Sasso Marconi : morto bimbo di 7 anni : Tragedia della strada nel Bolognese. Un bambino di sette anni è morto in un Incidente stradale a Pontecchio di Sasso

Modica piange Emanuele Assenza : morto in un Incidente stradale : Un'altra giovane vita è stata spezzata sulle strade di Modica. E’ quella di Emanuele Assenza di 15 anni morto ieri in via Risorgimento alla Sorda

Incidente stradale sulla panoramica per Monreale - auto perde il controllo e si schianta : Un Incidente stradale si è verificato questa mattina tra Palermo e Monreale. Nel corso del sinistro, che si è verificato lungo la strada panoramica che da Palermo conduce sino alla cittadina normanna, è finita fuori strada una Fiat 500. Secondo quanto riporta BlogSicilia, l’impatto è avvenuto all’altezza della cosiddetta «curva di San Ciro». Non si conosce ancora se vi siano feriti. Sul posto l polizia municipale di Palermo e i ...

Incidente stradale a Giacalone sulla Palermo-Sciacca - un ferito grave : È di una persona ferita in maniera grave il bilancio di un Incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla SS Palermo Sciacca. Lo scontro è avvenuto all’altezza del bivio di Giacalone. A scontrarsi sono stati un forgone e un’automobile. C’è ferito grave trasportato d’urgenza in pronto soccorso tramite un elisoccorso. Su posto il 118, i carabinieri di Monreale e la polizia stradale. L'articolo Incidente stradale a ...

Incidente stradale a Ragusa - muore una 38enne : Incidente mortale la notte scorsa intorno alle ore 2 sulla Sp 25 a Ragusa. A perdere la vita una 38enne, L.S., che viaggiava a bordo di un’auto.

Almeno 17 persone che viaggiavano su un pullman sono morte in un Incidente stradale a Dubai : Almeno 17 persone che viaggiavano a bordo di un pullman sono morte in un incidente stradale a Dubai. Altre persone sono state ferite, e tra loro l’autista. L’autobus proveniva dall’Oman e trasportava 31 passeggeri. La società di trasporti dell’Oman ha

Ciclismo in lutto - ci saluta Nicolò Ceri : 15enne morto in un Incidente stradale - una promessa del pedale : Il mondo del Ciclismo è in lutto, purtroppo il giovane Nicolò Celi ci ha lasciati dopo due giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il 15enne era rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio a Colceresa, dove abitava insieme alla famiglia: poco dopo le 14.00 di quel tragico giorno, la giovane promessa del Ciclismo stava tornando a casa da scuola in sella al suo scooter ...

Incidente stradale a Palermo - gravemente ferito un motociclista di 24 anni : Un grave Incidente stradale si è verificato questa notte a Palermo. E, ancora una volta, la vittima è un motociclista. Il grave sinistro stradale è avvenuto in via Enrico Albanese, all’altezza di un incrocio. La moto sulla quale viaggiava un giovane di 24 anni si è scontrata contro un’automobile all’altezza di via Pasquale Calvi. Lo scontro ha fatto balzare dalla moto il centauro 24enne che è rimasto ferito gravemente. Il ...

Incidente stradale - muore Francesco Garofalo di 41 anni : Incidente stradale mortale stamattina intorno alle ore 8 nei pressi dello svincolo Sud per Siracusa. muore Francesco Garofalo, militare di 41 anni

Una Vita - spoiler spagnoli : Ramon subisce un grave Incidente stradale : Nuovo appuntamento con la soap opera “Una Vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra. Arrivano delle anticipazioni spiacevoli per i fan dello sceneggiato in quanto Ramon Palacios (Juanma Navas) si metterà in una bruttissima situazione per far luce sulle misteriose attività di investimento di Alfredo Bryce e Genoveva. Il padre di Antonito, proprio quando la banca americana affonderà nella miseria, precisamente nell’episodio numero 1.025, trasmesso ...

Perugia. Incidente stradale zona Capanne : morta una quarantenne di Tavernelle : Una quarantenne di Tavernelle è morta nel primo pomeriggio di lunedì in un Incidente stradale che si è verificato lungo

Uomini e Donne - ex corteggiatore muore in un Incidente stradale : la Go Pro filma tutto : È morto Fabiano Vitucci, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il giovane, che lavorava come modello, si è spento a 29 anni a causa di un incidente stradale a Moteverchi, in...