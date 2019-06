Incidente a Geraint Thomas | Egan Bernal | ‘E’ stato spaventoso’

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il periodo nero del Team Ineos non si è esaurito con il terribiledella scorsa settimana a Chris Froome. Ieri, nella quarta tappa del Giro di Svizzera, anche l’altro leader della squadra,, ècostretto a fermarsi a causa di una caduta, per fortuna meno grave di quella capitata al compagno. Il gallese potrà recuperare in vista del Tour de France, dove cercherà di difendere la sua maglia gialla, ma ha rischiato grosso come ha confermato l’altro corridore della Ineos: ‘Ero dietro di lui’ L’che ha tolto di mezzoè avvenuto a circa 30 km dall’arrivo della quarta tappa del Giro di Svizzera, poi vinta in volata da Elia Viviani. La caduta è stata provocata da un errore di Zeits, che ha colpito un cordolo di delimitazione tra la strada e la ciclabile. Il kazako della Astana è finito a terra a forte velocità riportando le ...

