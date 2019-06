Il passo indietro dei regimi

Karina Cascella si scusa con Pamela Prati : 'Devo fare un passo indietro' (FOTO) : Continua la questione inerente Pamela Prati e tutto lo scandalo generato dalla scoperta delle sue finte nozze con Mark Caltagirone. Dall'esplosione di tale bomba sono passate molte settimane e molteplici sono state le versioni dei fatti emerse fino ad ora. Pamela Prati si è sempre dichiarata innocente. La showgirl ha ammesso di essere stata plagiata dalle sue due ex socie Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Queste ultime due, invece, hanno ...

Lo scandalo procure si abbatte sul Pd - passo indietro di Lotti : La mattina si apre con un tweet aspro di Carlo Calenda. «Quello di Lotti è un comportamento inaccettabile. A quale titolo e con quale scopo si concertano azioni riguardanti magistrati? Il Pd deve dirlo in modo molto più netto». Nelle stesse ore va in scena una telefonata tra Luca Lotti e Nicola Zingaretti: toni accesi, Lotti chiede al segretario Pd...

Caso Csm - il passo indietro di Lotti «Amareggiato - mi autosospendo dal Pd» : Il messaggio su Facebook dopo il Caso Procure: «Non partecipo al festival dell'ipocrisia. Sono nato e cresciuto come uomo di squadra». E ha aggiunto: «Mai dossier sui pm»

Belve (Nove) - Palombelli : “Quando mio marito era in vista - Veltroni mi chiese di fare un passo indietro nel lavoro” : “Quando mio marito era in vista ho perso certe occasioni, anche su richiesta di suoi compagni di partito come Walter Veltroni che una volta mi disse molto apertamente di fare un passo indietro nella mia vita professionale”. La giornalista e conduttrice Barbara Palombelli, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì 14 giugno alle 22.45 ricorda il periodo in cui suo marito Francesco Rutelli ricopriva incarichi ...

Coppa America 2019 - le favorite. Brasile davanti a tutti anche senza Neymar - Argentina e Uruguay un passo indietro : Si aprirà questo fine settimana la Coppa America 2019, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva calcistica che si terrà per la quinta volta nella storia in Brasile. La CONMEBOL, ente organizzatore del torneo, ha stabilito che questa edizione sarà l’ultima a disputarsi in un anno dispari poiché dal prossimo anno l’evento si svolgerà con la stessa cadenza degli Europei. Le formazioni presenti saranno 12 e per la prima volta nella ...

Il passo indietro chiacchierato di Nathalie Loiseau : Parigi. La lettera di scuse scritta in inglese in fretta e furia con i suoi collaboratori non ha convinto gli alleati europei della République en marche (Lrem), che in un off velenosissimo davanti a dodici giornalisti accreditati a Bruxelles aveva sbertucciato uno dopo l’altro. E così, Nathalie Lois

Governo - Toninelli e l’ipotesi di un rimpasto : “Disponibile al passo indietro? Ho tanto lavoro da fare” : “Se sono disponibile a un passo indietro considerate le voci di rimpasto sul mio conto? Ho tanto lavoro da fare“. Taglia corto così Danilo Toninelli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo le indiscrezioni che si rincorrono da settimane sulla sua possibile sostituzione, considerate le tensioni con la Lega, dopo i rapporti di forza cambiati nel Governo tra M5s e Carroccio con il voto di Europee e amministrative. ...

Putin fa un passo indietro sull’arresto del giornalista Ivan Golunov : Le accuse false e le percosse subite dopo l’arresto dal reporter di Meduza hanno scatenato la reazione della società civile e il Cremlino ha preferito mettere fine alla vicenda. Leggi

Valerio Onida : "Le correnti nella magistratura dovrebbero fare un passo indietro" : Le correnti in magistratura hanno assunto troppo potere? Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale, accenna a un’espressione amara in volto quando HuffPost gli fa questa domanda, a margine di uno degli eventi del Congresso nazionale di Area, la corrente che al Csm mette insieme i togati di magistratura democratica e Movimento per la Giustizia. “Eh, forse un po’ sì, purtroppo”, risponde nel ...

Governo - Di Maio : 'Nessun rimpastoGaravaglia? Spero passo indietro' : Su Fca-Renault "la Francia non ha fatto una bella figura". L'interventismo di Stato ha provocato il fallimento dell'operazione" Segui su affaritaliani.it

Live Non è la D'Urso/ Pamela Perricciolo fa un passo indietro - Marco Carta chiarisce : A Live Non è la D'Urso le dichiarazioni di Pamela Perricciolo, reduce dal Pamela Prati-Gate, e di Marco Carta. La diretta, le news e...

MARCELLO SPALLETTI - MORTO FRATELLO DI LUCIANO/ passo indietro dei tifosi? : MARCELLO SPALLETTI, è MORTO il FRATELLO di LUCIANO: comunicato società e calciatori Inter, 'vicini al dolore del nostro allenatore'

Campania - al ballottaggio l’ex sindaco delle “fritture di pesce” oggi indagato : “passo indietro? Sono per le marce avanti” : “Io non Sono per le ritirate, io Sono per le marce avanti”. Non ha mai pensato di fare passi indietro, nonostante sia indagato per voto di scambio politico-mafioso (per fatti risalenti a quando era sindaco di Agropoli). Franco Alfieri, candidato sindaco di Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno andrà al ballottaggio, nonostante abbia incassato quasi il doppio dei voti rispetto ai suoi avversari. Niente consenso bulgaro, come avvenne nel 2012 ...