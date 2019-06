‘Detto Fatto’ | Giovanni Ciacci molla | Bianca Guaccero lo gela sui social

caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La notizia era nell’aria. A confermarlo era stato lo stesso: “Detto Fatto è un capitolo chiuso”. E giù fiume di commenti. Un addio non proprio indolore visto che per anni l’esperto di moda è stato presenza fissa nel programma. Dai suoi albori con Caterina Balivo, fino all’ultima edizione con. Ma come tutte le cose belle, anche quest’avventura arriva al capolinea. Già l’anno scorso la sua presenza nello show era un punto interrogativo. Stavolta però l’abbandono è stato già confermato. “Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle…” scrive. “Sono stati anni bellissimi a detto fatto , ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade … ciao Dettofatto , ti ho voluto tanto bene…”, aveva scritto. Parole che non sono passate, evidentemente, inosservate: se è vero che poco dopoha scritto: “Le persone non cambiano, si ...

lauraboldrini : “Pare che al partito di Salvini piaccia aizzare i propri follower contro le donne”, ha detto @giuditta_pini Non so… - CarloCalenda : Claudio, Di Maio ha fatto un’intervista di 40 minuti senza giornalisti. Io ho parlato in totale 8 minuti, con giorn… - frafacchinetti : Ci avevano detto che non avremmo mai fatto nulla...allora abbiamo iniziato a conquistare il mondo: appena messa ba… -