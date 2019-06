ATP Londra – Del Potro facile all’esordio | Shapovalov ko in poco più di un’ora

Tennis - ATP Queen’s 2019 : rinviato a domani il match tra Cecchinato e Raonic. La pioggia fa la voce grossa a Londra : Niente da fare per il nostro Marco Cecchinato e per Milos Raonic, impegnati quest’oggi nel match valido per il primo turno dell’ATP del Queen’s. Sull’erba di Londra (Gran Bretagna), infatti, la pioggia ha dominato la scena e non ha permesso ai due Tennis ti di scendere in campo. La sfida, dunque, tra il n.40 del ranking e il n.18 del mondo è rinviata a domani , sperando che le condizioni meteorologiche siano migliori. Un ...

ATP Londra – Cilic supera in scioltezza il primo turno : Garin ko in due set : Marin Cilic supera senza troppe difficoltà il primo turno del torneo ATP di Londra: Garin ko in due set Buona la prima per Cilic al torneo ATP di Londra: il tennist croato ha regolato in soli due set il cileno Garin. Al numero 15 del ranking ATP è bastata un’ora e 19 minuti di gioco per mandare al tappeto il rivale numero 32 della classifica mondiale maschile. Il match è terminato col punteggio di 6-1, 7-5, e adesso Cilic è pronto ...