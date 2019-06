(Di martedì 18 giugno 2019) Domani inizia la, con mezzo milione di studenti che affronteranno la. In questo articolo abbiamo raggruppato lee svolgimento dellascritta della, il tema d'italiano uguale per tutti e scelto dal Miur, in calendario domani 19 giugno: ecco cosa è uscito, lesvolte durante le esercitazioni dei mesi scorsi e le tipologie tra cui scegliere, dall'analisi del testo al testo argomentativo al tema di attualità.