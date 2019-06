L' Ue ci tira le orecchie | Stop alla collaborazione con i porti della Libia

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Franco Grilli Dunja Mijatovic commissario europeo per i diritti umani, chiede ai Paesi membri di sospendere i rapcon lo stato nordafricano circa gli sbarchi dei migranti Il Consiglio d'Europa ribadisce che lanon è Paese e porto sicuro. A dirlo è il commissario per i diritti umani dell'organizzazione Dunja Mijatovic: "I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in, perché i fatti dimostrano che non è un Paese sicuro". Insomma, gli Stati membriUe dovrebbero sospendere ognicon lafinché non sarà provato che non vengano violati i diritti umani degli esseri umani sbarcati sulle sue coste. Dunque, la politica e attivista bosniacaleall'Italia, dicendosi "preoccupata per l'atteggiamento del governo italiano nei confronti delle Ong che conducono operazioni di salvataggio nel Mediterraneo", riferendosi ...

FabioSuperkit8 : @FBiasin occhio che il buon pedulla' ti tira le orecchie...occhio... - infoiteconomia : Tim Cook tira le orecchie a Facebook & co. - AlbyNodari26 : Finalmente Rossi tira le orecchie al giornalista che gioca sempre sul filo della polemica, ora dovresti fare la ste… -