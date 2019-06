Governo | Conte | “All’Italia serve una manovra ‘contiana’ | non altro” E sulla lettera a

Conte : “Serve una ‘manovra contiana’ e ricognizione del contratto di Governo” : Quella che serve all’Italia è “una ‘manovra contiana‘”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde con una battuta a chi gli chiede conto dell’ipotesi di una ‘manovra trumpiana‘ lanciata lunedì da Matteo Salvini in visita a Washington. Da Napoli il premier si ritrova a dover ribadire la compattezza dell’esecutivo, dopo un’altra giornata di botta e risposta tra il ministro dell’Interno e ...

È boom delle criptovalute. Il Governo Conte che fa? : Com’era facilmente prevedibile aumenta la circolazione di criptovalute di ogni genere e mezzi di pagamento alternativi alle monete degli Stati, con un utilizzo sempre più disinvolto. Ad oggi stiamo parlando di una capitalizzazione di mercato per le criptovalute pari a $282 mld, con un volume giornaliero pari a $53 mld.Proprio questa mattina, dopo settimane di attesa anche Facebook ha ufficializzato il lancio della propria ...

Governo : Conte 'pizzaiolo per un giorno' a Napoli : Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Il premier Giuseppe Conte 'pizzaiolo per un giorno' a Napoli. Su Facebook, il premier posta il video che lo vede impegnato nella preparazione di una pizza margherita nella celebre pizzeria Sorbillo, dove si è fermato per pranzo con i suoi collaboratori dopo la visita alla

Nomine e magistrati. Il caso ora arriva sul tavolo del Governo : Conte vede Bonafede : Dal Quirinale nessuna interferenza sulle Nomine. E’ Giovanni Legnini, ex vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, a sgomberare il campo dalle ombre che dalle carte della procura di Perugia sul pm ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati Luca Palamara sembrano allungarsi fino al Colle, con il presidente Sergio Ma...

Governo Conte - perché penso che non ci saranno elezioni anticipate in autunno : di Luigi Manfra* Salvini ha vinto con un risultato superiore al previsto le elezioni europee. Nella Lega l’euforia è al massimo e tutti i maggiori esponenti del partito vorrebbero andare ad elezioni politiche anticipate per non perdere un’occasione, quanto mai propizia, di guidare finalmente un Governo di centrodestra con una maggioranza autosufficiente. Invece il vincitore delle elezioni esita, ed ha ricucito per l’ennesima volta il rapporto ...

Quanto sono profonde le crepe nel Governo Conte : Passaggi stretti. E sfilacciamenti. Ma anche strappi. “L'unico tema è se il governo durerà”, scrive Francesco Verderami sull'edizione cartacea del Corriere della Sera in un passaggio dell'odierno retroscena politico. Incentrato sul vertice casalingo dei ministri leghisti, qualche giorno fa sul terrazzo di casa Salvini (quello che ritraeva il gruppone di governo nell'ultimo selfie, per intenderci). Perché al termine della riunione casalinga con ...

Sea Watch - nel Governo l'unica voce è di Salvini : "assordante" silenzio di Conte e M5s : Dal premier e dal Movimento 5 stelle non arrivano né commenti né tantomeno prese di posizione sul caso. Direttiva del...

Governo - Di Maio : “Pieno mandato a Conte e Tria. No a manovre correttive - flat tax avrà tetto di 60-70mila euro” : “Nel Governo è stato detto chiaramente che manovre correttive non se ne fanno“. Il vicepremier Luigi Di Maio è categorico sulla questione di una possibile legge di bilancio bis che rientri nei parametri imposti dall’Unione Europea. Nel giorno in cui si riunisce l’Eurogruppo in Lussemburgo, il leader M5s ha assicurato ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1 che “il premier Giuseppe Conte e il ministro Giovanni ...

Governo - Conte : ‘Ottimista sulla manovra - ridurremo debito con entrate non stimate Non vogliamo prove muscolari con l’Ue’ : “Il primo incontro di lunedì sera è servito a guardarci negli occhi, era tempo che non lo facevamo. C’è stato un clima di ritrovata fiducia, sereno, di dialogo e oggi ci siamo ritrovati per una riunione economica, chiesta da me, per iniziare a impostare la manovra economica”. Giuseppe Conte si dice “ottimista” circa il rilancio dell’azione di Governo seguito all’ultimatum lanciato il 3 giugno a Matteo ...

Governo - la fiducia scende al 37% Conte batte Salvini. Di Maio terzo : Nell'ultima settimana la fiducia nel Governo è calata dal 40 al 37% (9% molta fiducia e 28% abbastanza). E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli (ricerca effettuata il 10-11 giugno, 1.000 casi, metodologia C.A.T.I. - C.A.W.I.) i cui risultati vengono... Segui su affaritaliani.it

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Giugno : Sfuriata di Conte a Salvini Governo – Governo – Nel primo vertice post-Europee - il premier strapazza il capo leghista : “Non sono il nuovo Monti, ma la situazione è delicata” Conte contro Salvini nel vertice di lunedì a Chigi: “Non accostatemi all’ex premier o vi sbugiardo: parole come austerità non sono le mie”. Ieri il Consiglio dei ministri di Luca De Carolis Fritture alla Berlinguer di Marco Travaglio Nicola Zingaretti, che ci ostiniamo malgrado tutto a considerare una brava persona, ricorda sul suo blog Enrico Berlinguer a 35 anni dalla morte. E ne ...

Conte : “Pieno mandato? Certo - altrimenti mi dimetterei”. Salvini : “Questo era e rimane Governo del cambiamento” : “Il presidente del Consiglio se non avesse delega per sedersi a un Consiglio europeo allora non partirebbe, sarebbe sfiduciato: è la logica della grammatica costituzionale. Ai giornalisti piace parlare di mandato pieno, mezzo mandato, un quarto di mandato. Se un giorno dovessi sentire di non avere piena delega e mandato pieno delle forze politiche ne trarrei immediatamente le conseguenze: sarebbe la crisi più trasparente possibile”. ...

Governo - Conte : “Procedura va evitata”. E si difende : “Salvini e Di Maio? Nessuno vuole dettarmi agenda - fiducia ritrovata” : “Io sotto assalto di Salvini e Di Maio su conti, Ue e tasse? Mi vogliono dettare l’agenda? No, non è stato questo l’atteggiamento, né questo il clima. Nessuno mi vuole mettere in un angolo, sono lo stesso che a dicembre ha evitato la procedura di infrazione al Paese salvaguardando le misure di protezione sociale, quota 100 e reddito di cittadinanza. Non ho cambiato filosofia”. A rivendicarlo il presidente del ...

Governo - Conte : “Nessuno mi detta agenda - no misure recessive. Ora dialogo con l’Ue per un posto in Commissione” : “C’è stata una pausa, ma da ieri ci siamo messi a lavoro, ci saranno ulteriori incontri nei prossimi giorni per proseguire l’azione di rilancio”. Dinanzi all’Assemblea di Assonime tocca a Giuseppe Conte inaugurare la fase due del Governo gialloverde dopo il vertice con Matteo Salvini e Luigi Di Maio che nelle intenzioni dei protagonisti dovrebbe rilanciare l’azione dell’esecutivo. Due gli obiettivi principali: ...