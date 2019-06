Amici di Maria De Filippi | Arriva la Versione Vip!

Amici - la decisione sconvolgente di Tish : nuovo look - come si è conciata la star di Maria De Filippi : Stupisce ancora Tish, tra le concorrenti più amate dell'ultima edizione di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Questa volta stupisce scegliendo un doppio colore per i suoi capelli: da una parte arancione, dall'altra molto più scuri. Una mezza pazzia, che però i fan hanno

Torna Amici Vip ma senza Maria De Filippi - autunno a tutto reality : chi saranno i concorrenti? : Amici Vip Torna senza Maria De Filippi. L'indiscrezione che è trapelata nelle ultime ore su TvBlog attende ancora conferma da parte di Mediaset, che ufficializzerà i propri palinsesti nelle prossime settimane. La nuova edizione della sessione vip del celebre talent di Canale5 potrebbe però perdere la conduzione di Maria De Filippi in favore di Alessia Marcuzzi, ma l'indiscrezione rimane nel campo delle possibilità. Ancora da svelare i ...

Amici Maria De Filippi - Vincenzo Di Primo : “Non piango. Dovevo vincere” : Amici di Maria De Filippi, parla Vincenzo Di Primo: “Meritavo la vittoria” Vincenzo Di Primo, concorrente del Serale di Amici 18, torna a parlare in un’intervista pubblicata su DiPiù. Il ballerino siciliano si è raccontato al settimanale e, rispondendo alla domanda del giornalista che gli ha chiesto della mancata vittoria, ha rivelato: “Mi è dispiaciuto. Quando partecipi a una gara vuoi vincere. Però il mio obiettivo ...

Amici Vip in arrivo su Canale 5 senza Maria De Filippi. Bye bye Music Farm : Amici I palinsesti non sono ancora definiti e definitivi, ma nel calderone degli show previsti nella stagione 2019/2020 bolle una (anzi, più di una) curiosa novità in pentola. E’ infatti in fase di progettazione la prima edizione di Amici Vip per l’autunno di Canale 5. Mediaset avrebbe infatti deciso di puntare su un brand consolidato come il talent di Maria De Filippi, piuttosto che togliere dalla naftalina un altro format come ...

Maria De Filippi svela una grande novità : Amici Vip. Ecco quando uscirà e chi saranno i volti noti : Maria De Filippi ha in riserbo una sorpresa: Amici Vip. Dopo Il grande Fratello, tocca al talent show. Secondo diverse indiscrezioni rivelate da Blogo, sarebbe un'edizione più breve di quella classica, per ovvie ragioni. Prima di tutto perché sarebbe un impegno importante mantenere dei Vip in una sc

Amici di Maria De Filippi : a settembre potrebbe debuttare in Tv la versione Vip : Importante novità in arrivo su Canale 5? Stando a quello che sostiene Tvblog, dopo l'estate potrebbe debuttare un "nuovo" programma sulla principale rete del Biscione. Il lunedì sera, nell'attesa del ritorno del Grande Fratello Vip, si vocifera che potrebbe andare in onda una versione assolutamente inedita di Amici: Maria De Filippi starebbe pensando di proporre al pubblico un'edizione del suo talent dedicata ai personaggi famosi. Amici diventa ...

Maria De Filippi e Amici : presto in arrivo una versione vip? : Amici Big, Maria De Filippi al timone del nuovo programma di Canale5? Grandi novità attendono Canale5 nei prossimi mesi. Infatti, come anticipato da Tvblog, tra i nuovi programmi dell’ammiraglia Mediaset per l’autunno è previsto Amici Big. Un nuovo progetto, dunque, per l’infaticabile Maria De Filippi e la sua Fascino P.g.t., visto che in autunno la De Filippi sarà in onda sia con Tu si que vales che con Amici Big, appunto. ...

Perché si parla tanto di Tish di Amici di Maria De Filippi - del suo cambio di look e dei fan “sconvolti”? : Oggi, domenica 9 giugno, si parla molto della cantante Tish di Amici di Maria De Filippi ma non per meriti derivanti dalla sua musica. Il nome di Tish spunta ovunque e non pochi spazi web ne parlano in relazione ad un cambiamento che ha "sconvolto" i fan. Cos'è questa novità sconvolgente ed inaspettata di cui tutti sentono il bisogno di parlare oggi? Tish ha postato su Instagram una foto che la ritrae in primo piano. Ha scritto la parola ...

Amici. Alberto Urso e un trionfo inimmaginabile. Con Maria De Filippi non è ancora finita : gesto commovente : Sta diventando grande, Alberto Urso, ma il tenorino non può dimenticare Maria De Filippi. Il giovane cantante lanciato dalla vittoria ad Amici una settimana fa è per la seconda settimana di fila in testa alle classifiche di vendita con il suo album di debutto Solo e su Instagram decide di dedicare i

Amici di Maria : cambio look per Tish! Altri due puntini nel volto? (Foto) : In molti hanno apprezzato l’originalità di Tish di Amici 18. Anche il suo look è piaciuto parecchio: capelli arancioni e due puntini neri sotto agli occhi, che ha iniziato a dipingere qualche anno fa... L'articolo Amici di Maria: cambio look per Tish! Altri due puntini nel volto? (Foto) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alex Britti lascia Amici di Maria De Filippi - cosa potrà mai insegnare ai cantanti Alfonso Signorini? : Alex Britti lascia Amici di Maria De Filippi. Si libera un posto in cattedra nella commissione di canto ma è già stato occupato dal direttore di Chi ed opinionista televisivo Alfonso Signorini. cosa potrà mai portare Signorini nella categoria canto di Amici di Maria De Filippi? Il personaggio è noto per occuparsi del mondo della TV e dello spettacolo, dei gossip tra star è tra i re italiani ma cosa potrebbe apportare la sua esperienza alla ...

Amici - Maria De Filippi stravolge tutto : un gigante del mondo Mediaset nuovo professore - chi fanno fuori : A breve cominceranno i casting per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5, che giungerà alla sua diciannovesima edizione consecutiva, e intanto sono emerse le prime anticipazioni tv. Secondo quanto è stato riportato da 361 magazine, l'opinionista Alfonso Signor

Amici - il trionfo di Alberto Urso all'Arena di Verona : Carlo Conti tira in ballo Maria De Filippi : Un successo clamoroso per Alberto Urso, neo-vincitore di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Già, perché il tenore si è esibito all'Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards con il brano Accanto a te. Una performance che ha letteralmente conquistato la platea, che gli ha de

Amici di Maria De Filippi - Rafael : il fratello fa un triste racconto : Amici 18, parla il fratello di Rafael Quenedit Castro: “Abbiamo avuto un passato difficile” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv il fratello di Rafael Quenedit, ballerino vincitore della categoria “Danza” ad Amici 2019. Nell’intervista in questione Carlos Quenedit, anche lui ballerino affermatissimo, ha parlato del passato difficile vissuto da lui e dal fratello, ...