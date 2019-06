WTA Birmingham – Sabalenka eliminata al primo turno | Hsieh trionfa al tie-break

WTA Birmingham – Kvitova non ce la fa : annunciato forfait : Kvitova non ce la fa: rimandato l’esordio sull’erba, annunciato forfait per il torneo WTA di Birmingham Niente da fare per Petra Kvitova: la tennista ceca, vittima di uno strappo al braccio sinistro al Roland Garros, sembra non avere pace. Kvitova è costretta infatti a rimandare il suo esordio sull’erba, in programma per la prossima settimana nel torneo WTA di Birmingham a causa di un problema muscolare. Ad annunciare il ...