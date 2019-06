Sekiro | Shadows Die Twice non riceverà alcun DLC?

Elden Ring sarà più simile a Dark Souls che a Sekiro : Shadows Die Twice : Durante l'E3 2019, From Software ha svelato Elden Ring, una nuova IP realizzata in collaborazione con George R.R. Martin, autore del ciclo delle Cronache del ghiaccio e del Fuoco.Purtroppo il trailer presentato in occasione dell'annuncio non offre molti spunti sulla natura della produzione. Tuttavia in una recente intervista con IGN, Hidetaka Miyazaki ha svelato ulteriori dettagli sulla sua nuova opera e in particolare sulla componente ...

Grazie ad alcune mod per Sekiro : Shadows Die Twice - potremo giocare nei panni di Gray Fox e Raiden : Se anche voi siete fan della saga di Metal Gear ed al momento state giocando a Sekiro: Shadows Die Twice, allora forse le informazioni riportate in questa news potrebbero rendervi davvero felici.I modder EmperorFaiz e skymoon hanno infatti realizzato due mod che vi permetteranno di affrontare l'ultima fatica di From Software nei panni di Gray Fox e Raiden, personaggi iconici che ben si adattano allo stile di combattimento usato nel gioco. A ...

Una mod di Sekiro : Shadows Die Twice rimpiazza il protagonista con Donald Trump : Ora potrete trasformare il protagonista di Sekiro: Shadows Die Twice in una versione pixellosa di Donald Trump.Come riporta PCGamesN, la Trump Mod realizzata da skymoon sostituisce il modello di Lupo con quello del Presidente degli Stati Uniti, che nonostante sia in bassissima risoluzione è riconoscibile grazie alla chioma bionda, la poco naturale abbronzatura e l'inconfondibile eleganza. Il risultato? Sorprendente. D'altro canto vedere Trump ...

Sekiro : SHADOWS DIE TWICE : SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE La tua morte non arriverà facilmente. Entra nel mondo della fine del 1500 Sengoku in Giappone, un periodo brutale e sanguinoso di costante conflitto tra vita e morte. Mentre le tensioni aumentano, una nuova avvincente storia si svolge in mezzo al caos. Ti presentiamo SEKIRO: SHADOWS Die TWICE, una nuova e […]

Le vendite di Sekiro : Shadows Die Twice hanno sorpreso Activision in positivo : L'ultima fatica di From Software, Sekiro: Shadows Die Twice è stata un vero successo, in quanto non solo è riuscita a conquistare pubblico e critica ma ha raggiunto il notevole traguardo di 2 milioni di copie vendute in meno di 10 giorni.Come riporta Gamingbolt, Activision si è detta molto soddisfatta da questi risultati ed il chief operative officer Collister Johnson ha affermato che le vendite hanno ampiamente superato le aspettative:"Il Q1 ha ...

Una mod di Sekiro : Shadows Die Twice trasforma uno dei boss in Shrek : Indubbiamente l'impresa di completare Sekiro: Shadows Die Twice usando solo la protesi del protagonista è ammirabile, ma volete mettere con la gioia dell'affrontare uno Shrek cattivissimo nell'ultima fatica di From Software? Impagabile.Un sogno, perverso, che diventa realtà grazie alla nuova mod realizzata da Dropoff e Katalash che trasforma l'orco incatenato, un mini-boss agguerritissimo che si incontra già nelle fasi iniziali del gioco, per ...

Sekiro : Shadows Die Twice - qualcuno è riuscito a sconfiggere tutti i boss utilizzando esclusivamente gli strumenti prostetici : Sekiro: Shadows Die Twice offre un elevato tasso di sfida, come da tradizione dei titoli From Software. I più temerari, possono attivare persino la modalità Hard per rendere ancor più coriacei i già implacabili boss. E poi c'è una ristretta cerchia di giocatori talmente bravi da poter completare il gioco imponendosi degli handicap davvero peculiari.Come riporta VG247, questo è proprio il caso dello YouTuber Iron Pinapple, che è riuscito a ...

Sekiro : Shadows Die Twice sta per essere trasformato in manga : Sekiro: Shadows Die Twice è stato accolto calorosamente dai giocatori sparsi per il mondo ed è notizia recente che il videogioco avrà una sua trasposizione cartacea.In particolar modo, come riporta PC Gamer, la serie di manga si incentrerà su un personaggio, conosciuto col nome di Hanbei il Non Morto. Il manga è in lavorazione e vedrà la luce il 27 maggio.Sekiro Gaiden: Shinazu Hanbei, così il nome del fumetto, racconterà la storia di questo ...

Una mod trasforma il Grande Serpente di Sekiro : Shadows Die Twice nel trenino Thomas : Un altro giorno, un'altra mod di Thomas the Tank Engine - questa volta, per la versione PC di Sekiro: Shadows Die Twice.Mentre abbiamo già visto il terrificante volto di Thomas apparire in una serie di luoghi inaspettati - tra cui Fallout 4 e il remake di Resident Evil 2 - ora interpreta il ruolo del Great Serpent in Sekiro.La mod - chiamata Thomas the Snake Engine, naturalmente - è ora disponibile tramite Nexus Mods (grazie, PCGN).Leggi altro...

Sakura è il nuovo personaggio di For Honor e sembra proprio uscito da Sekiro : Shadows Die Twice : Ubisoft ha annunciato l'arrivo di un nuovo eroe per il suo For Honor, che dovrà essere disponibile all'inizio della stagione 2 (anno 3). Come già saprete, la stagione 2 partirà dal 2 maggio e ogni nuova stagione vedrà l'introduzione di un nuovo guerriero.Come riporta Gamespot, la stagione 2 introdurrà un nuovo Samurai (Hitokiri), mentre la sua versione femminile, Sakura, è protagonista del trailer che potete trovare qui di seguito. Secondo ...

Sekiro : Shadows Die Twice ha venduto 1 - 4 milioni di copie digitali a marzo - superando Dark Souls 3 : Sekiro: Shadows Die Twice si è comportato molto bene sugli store digitali rispetto agli altri lavori di From Software.Come riporta VG247, per SuperData Sekiro è stato uno dei giochi di maggior successo a marzo, per quanto riguarda la vendita di copie digitali. Il gioco infatti è stato venduto in tutto il mondo 1,4 milioni di volte sia su PC che su console.Questo dato è stato confrontato da SuperData con quello di Dark Souls 3. Sekiro infatti ha ...

Un giocatore porta a termine Sekiro : Shadows Die Twice utilizzando i bonghi di Donkey Kong : Sekiro: Shadows Die Twice si è già guadagnato la reputazione di un gioco particolarmente impegnativo, tuttavia, nonostante la notevole sfida che già presenta, un giocatore ha deciso di andare oltre, provando ad affrontare il gioco con un metodo di controllo non convenzionale, ovvero i bonghi di Donkey Kong.Come segnala Dualshockers, l'utente ATwerkinYoshi è riuscito a finire Sekiro: Shadows Die Twice giocando con i DK Bongos, il che potrebbe far ...

Sekiro : Shadows Die Twice : From Software, con la pubblicazione di Sekiro: Shadows Die Twice, mette in opera l’ennesimo gioco che esce dagli schemi canonici dell’industria. Per farlo pesca a piene mani dall’esperienza passata strizzando l’occhio al futuro. Hidetaka Miyazaki, director del gioco, ci ha abituati ad esperienze ludiche scostanti dalla nostra comfort zone. Questa volta lo ha fatto in maniera cinica, facendoci credere che tutto sarebbe stato più vicino alle ...