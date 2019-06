Scaletta e video del concerto di Il Volo a Matera | prima data del Musica Tour

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ildi Ilinaugura le date in Italia, dopo i primi live che li hanno condotti in giro per il mondo. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone raggiungono la Cava del Sole per il primo dei live che hanno tenuto con l'Orchestra della Magna Grecia. I tre artisti hanno confermato il loro amore per la città lucana, nella quale non mancano di tornare in maniera sistematica. "Dopo aver festeggiato il 2019 proprio qui asiamo ritornati per questoe come sapete ci siamo fermati per quasi una settimana, tanto che ormai conosciamo tutto di questa città, anche i panifici". I brani insono quelli che hanno contraddistinto i loro primi 10 anni di carriera, compresi quelli che hanno rilasciato negli ultimi mesi in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo nel quale hanno raggiunto il terzo posto con. Nelle ...

team_world : Lo Stadio Olimpico di Roma ha ospitato la seconda data del #DivideTour di #EdSheeran in Italia ???? Ecco la scaletta… - Withhllnz : RT @team_world: Lo Stadio Olimpico di Roma ha ospitato la seconda data del #DivideTour di #EdSheeran in Italia ???? Ecco la scaletta dei bran… - OptiMagazine : Scaletta e video del concerto di @IlVolo a Matera, prima data del Musica Tour -