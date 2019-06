Quale il prezzo di Xbox Scarlett? Microsoft prova a fare chiarezza

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ildinon rientra purtroppo tra i primi dettagli cheha rilasciato per la sua visione del gaming futuro dal palco della sua conferenza in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles. Tra le luci e i colori della kermesse videoludica per eccellenza, Phil Spencer ha infatti messo sul piatto le caratteristiche tecniche della console next-gen, che dovrebbe essere "figlia" più diOne X che diOne e debuttare alla fine del 2020. E che in aggiunta promette di raggiungere - ma non è ancora chiaro se sarà effettivamente così - addirittura una risoluzione di 8K e di far girare i titoli ad un massimo di 120 frame al secondo. Quel che è comunque certo, è chevuolele cose per bene. Anche definendo ildiin un range competitivo. O almeno, più competitivo di quello scelto perOne, proposta al lancio a 100 euro in più ...

pcexpander : Xbox Scarlett: Microsoft sa bene quale sia “un prezzo ragionevole” #pcexpander #cybernews #cybersecurity - OptiMagazine : Quale il prezzo di #XboxScarlett -#Microsoft prova a fare chiarezza - freeskipperIT : La 'ghigliottina' taglia l'Imu 2013, ma a quale prezzo? -