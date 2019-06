L' Iran annuncia | Violeremo l' accordo sul nucleare del 2015

blogo

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il clima di tensione tra Stati Uniti edè alle stelle in questo momento. Ad accendere la miccia è stato l'episodio avvenuto giovedì scorso nel Golfo dell'Oman, dove due navi petroliere dirette in Giappone sono state attaccate. Il tutto è avvenuto durante l'ultimo giorno di visita indel Premier giapponese Shinzo Abe, presente proprio allo scopo di mediare sul dossier deltra Stati Uniti ed.Poco dopo il doppio attacco alle petroliere, gli Stati Uniti hanno accusato l'di aver architettato l'attacco per accendere la tensione. Gli Usa hanno anche presentato una prova video a sostegno della loro tesi accusatoria. Secondo gli statunitensi nel filmato si vedrebbe una pattuglia dei "Guardiani della Rivoluzione" - corpo scelto dell'esercitoiano - rimuovere una carica non esplosa dallo scafo di una delle petroliere. ...

