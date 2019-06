Non dorme per chiasso,uccide il barista

Non riusciva a dormire per il. Era infastidito dagli schiamazzi provenienti da un chiosco sotto la sua abitazione, così un 83enne ha preso la pistola e ha fatto fuocondo il titolare. E' avvenuto a Palma Campania, nel Napoletano. I carabinieri lo hanno bloccato e tratto in arresto. Il titolare del chiosco, un uomo di 63 anni, è stato trasportato in ospedale dove però è morto per le ferite riportate. I proiettili esplosi dall'anziano hanno ferito altre persone,portate in ospedale.Grave la figlia del titolare.(Di domenica 16 giugno 2019)