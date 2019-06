Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) Quando è entrata neldi casa ha trovato la figlia, unadi, priva di sensi, con ogni probabilità a causa di unamentre faceva il bagnetto. Così la donna, di origini filippine, lo scorso mercoledì ha immediatamente chiesto aiuto alla vicina che, dopo aver tentato di rianimare la piccola, ha chiamato i soccorsi. L’incidente domestico è avvenuto in un’abitazione di Solbiate Arno, in provincia di. Sul posto è giunto dopo pochi minuti un elicottero del 118: il personale medico è riuscito a rianimare la, che è stata immediatamente trasportata in codice rosso con lo stesso mezzo all’ospedale di Bergamo. Le condizioni dellasono peggiorate nelle ultime ore Purtroppo la bambina è arrivata in gravi condizionistruttura sanitaria. La situazione, già critica, è ulteriormente peggiorata nei giorni successivi, con ogni ...

MediasetTgcom24 : Varese, congestione in vasca: bimba di 4 anni in coma irreversibile #Varese - vincecamaggio : Varese, congestione nella vasca da bagno: bimba di quattro anni in coma irreversibile - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Varese, congestione in vasca: bimba di 4 anni in coma irreversibile #Varese -