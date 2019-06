Per Francesco Totti ruolo alla Gigi Riva in Federazione

Monte e Salemi - i fan fanno il tifo Per loro : “Francesco hai gli occhi tristi” : Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati! La reazione dei fan e i commenti sulla tristezza negli occhi dell’ex tronista di UeD La storia d’amore iniziata sotto i riflettori e le telecamere del Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Francesco Monte non aveva convinto tutti. I due però si erano detti innamorati e […] L'articolo Monte e Salemi, i fan fanno il tifo per loro: “Francesco hai gli occhi tristi” ...

Papa Francesco annuncia : “I genitori si possono separare Per il bene dei figli” : "A volte il matrimonio è valido, ma altre volte è meglio che i due si separino per il bene dei figli", ha spiegato Papa Francesco, non bisogna dire sempre "va avanti, non c'è problema". Mentre il vescovo di Rimini ha chiesto perdono agli uomini e alle donne separati che hanno sentito il rifiuto della Chiesa.Continua a leggere

Papa Francesco contro la politica : "Costruire i muri e sbarrare gli ingressi? Non sarà Per sempre" : Papa Francesco torna a occuparsi di politica. Questa volta l'occasione ideale è la Giornata mondiale dei poveri, che, ancora una volta, sembra dedicare agli immigrati: "Si possono costruire tanti muri e sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi sicuri con le proprie ricchezze a danno di quanti

Scaletta e ingressi Per il concerto di Francesco Renga a Taormina : info biglietti e orari : Le Scaletta del concerto di Francesco Renga a Taormina anticipa il tour che l'artista bresciano terrà nei teatri a cominciare dalle prime settimane autunnali. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21, ma è consigliabile arrivare sul luogo dell'evento con un certo anticipo per consentire l'accesso agevole al luogo dello spettacolo. Coloro che sono già in possesso del biglietto possono già presentarsi ai varchi per l'accesso, mentre ...

Golf - Francesco Molinari : “Sono pronto Per lo US Open” : Francesco Molinari è pronto per lo US Open di Golf, terzo torneo major stagionale, che scatterà nel pomeriggio italiano: a Pebble Beach, in California, l’italiano, al momento numero 6 del ranking mondiale, cercherà di stazionare nelle posizioni che più gli si addicono dopo la brutta 48ma piazza ottenuta nel PGA Championship. I primi due giri dello US Open l’azzurro li giocherà al fianco di Brooks Koepka, trionfatore in questo torneo ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : Ecco Perchè si Sono Lasciati! : La storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte è giunta al capolinea da qualche settimana. Ma Perchè i due gieffini si Sono lasciati? Svelata la verità! Francesco Monte e Giulia Salemi: un’amore nato sotto ai riflettori e terminato con una comunicazione via social. Gli spot pubblicitari però continuano a farli insieme, nonostante tutto! Francesco Monte e Giulia Salemi si Sono conosciuti all’interno della casa più spiata ...

Arrestato Francesco Paolo Arata<br>Era il consigliere di Salvini Per l'energia : Francesco Paolo Arata, suo figlio Francesco, il "re dell'eolico" Vito Nicastri e suo figlio Manlio sono stati arrestati dopo che due mesi fa era stato notificato loro l'avviso di garanzia ed erano state effettuate delle perquisizioni.Francesco Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia, due anni fa è entrato nell'entourage di Matteo Salvini come consigliere per la parte del programma della Lega relativo all'energia, mentre Vito Nicastri è ...

Mazzette siciliane - arrestati Per corruzione Paolo Arata e il figlio Francesco : Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Fi, e il figlio Francesco. Sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Sarebbero soci occulti dell’imprenditore trapanese dell’eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro.L’arresto è stato disposto dal gip di Palermo ...

Armando Siri - botta dai giudici : arrestati Paolo e Francesco Arata Per corruzione : Sviluppi pesanti nell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Armando Siri, sottosegretario leghista alle Infrastrutture. Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l'energia ed ex deputato di Forza Italia, e il figlio Francesco. Sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e

Papa Francesco cita Fedez nell’omelia - il rapPer gli risponde così : Durante l’omelia per la messa di Pentecoste Papa Francesco ha citato a sua insaputa una canzone di Fedez e J-Ax. “Nell’era dei computer si sta a distanza: solo contatti, più social ma meno sociali”, ha detto il Pontefice, ricalcando il brano Comunisti con il Rolex quando dice “perché in fondo il mio ideale è il socialismo reale / Quello sempre più social e sempre meno sociale”. Una coincidenza che fa riflettere sull’attualità del ...

Papa Francesco si occupa di temi che ormai non importano più a nessuno. E Per questo dà fastidio : “Alcune parole che riempiono giornali e tv non vengono mai citate: populismo, migranti, disuguaglianza”. La cronaca asciutta e precisa di Stefano Feltri sull’incontro di Bilderberg, pubblicata su Il Fatto Quotidiano il 4 giugno, illumina le difficoltà di Papa Francesco nel suo ruolo di leader religioso, voce etica a livello geopolitico. Bilderberg non è l’unico forum internazionale in cui si incontrino annualmente uomini di potere, politico ed ...