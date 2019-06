Il padre di Sarri | “Nemmeno lui sa quando si saprà qualcosa”

ilnapolista

(Di sabato 15 giugno 2019) Tuttojuve riporta la dichiarazione deldi Maurizio, Amerigo, sul futuro del figlio. Intercettato dallo youtuber juventino Giacomo Carolei a Figline Valdarno, ildiavrebbe detto che il Chelsea non ha ancora liberato il tecnico e che ancora non si sa se equesto accadrà: “Ancora il Chelsea non l’ha liberato, non sosiqualcosa, non lo sa nemmeno lui”. Sull’ipotesi che l’ex tecnico del Napoli possa andare davvero alla Juve, ildice: “Io spero che torni in Italia” L'articolo Ildi: “Nemmeno lui sasiqualcosa” ilNapolista.

