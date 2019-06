E3 2019 | Baldur' s Gate 3 | ce ne parlano Sven Wrinkle di Larian e Mike Mearls di Wizards

Baldur's Gate 3 non vedrà la luce nel 2019 in quanto ancora in stato embrionale : La serie Baldur's Gate è da molti considerata come la migliore nel panorama dei giochi di ruoli vecchia scuola (migliaia di linee di dialogo e combattimenti a turni, per intenderci) e ora (dopo essere stato annunciato durante la conferenza di Stadia) i ragazzi di Larian Studios hanno l'onore di lavorare su un terzo capitolo. Capitolo che sicuramente non vedremo nel 2019.Come riporta Gamingbolt, il fondatore e CEO dello studio Larian Studios Swen ...