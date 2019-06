Torvaianica | 2 corpi carbonizzati in un' auto Un uomo e una donna | nessuna telecamera

Trovati due corpi carbonizzati in auto a Torvaianica - vicino Roma. FOTO : Trovati due corpi carbonizzati in auto a Torvaianica, vicino Roma. FOTO Intorno alle 9 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere una macchina in fiamme in una zona rurale. Dentro il veicolo hanno trovato due cadaveri bruciati . Probabilmente si tratta di un uomo e una donna, non ancora identificati Parole ...

Torvaianica - TROVATI DUE CORPI CARBONIZZATI IN UN'AUTO/ Sono di un uomo e una donna : TORVAIANICA, due CORPI di un uomo e una donna Sono stati TROVATI CARBONIZZATI all'interno di un auto vicino al lungomare, è giallo.

I corpi di due persone sono stati trovati all’interno di un’auto bruciata a Torvaianica - a sud di Roma : I corpi di due persone sono stati trovati questa mattina all’interno di un’auto bruciata a Torvaianica, a sud di Roma. L’auto, dice il Messaggero, si trovava a circa un chilometro e mezzo dalla costa, in una zona scarsamente abitata. Per

Torvaianica - due corpi carbonizzati ritrovati in auto. L'allarme dei residenti : «C'è fumo nero». Poi la scoperta : Mistero a Torvaianica, sul litorale romano. Questa mattina, due corpi carbonizzati, non ancora identificati, sono stati rinvenuti in un'auto in Via San Pancrazio, in località...

Roma - due corpi carbonizzati trovati in un’auto vicino Torvaianica : Sono stati trovati in un’auto in via San Pancrazio. L’area è stata transennata: si indaga per identificarli

Torvaianica : due corpi carbonizzati trovati in una Fiesta : Mistero a Pomezia sul litorale romano. Venerdì mattina sono stati trovati due corpi carbonizzati, al momento non identificati. Le due

Torvaianica - due corpi carbonizzati in un'auto : giallo sul litorale romano : giallo sul litorale romano. Questa mattina, due corpi carbonizzati, non ancora identificati, sono stati rinvenuti in un'auto in Via San Pancrazio, in località Torvaianica, in una traversa...

Due corpi carbonizzati in auto a Torvaianica : Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Due corpi carbonizzati sono stati rinvenuti in un'auto a Torvaianica, sul litorale romano. L'auto era in via di San Pancrazio, nella località del comune di Pomezia. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano: le due vittime non sono state ancora identificat

Due corpi carbonizzati in un'auto - giallo sul litorale romano a Torvaianica : giallo sul litorale romano. Questa mattina, due corpi carbonizzati, non ancora identificati, sono stati rinvenuti in un'auto in Via San Pancrazio, in località Torvaianica, in una traversa...