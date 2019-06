Too Old To Die Young su Prime Video la miniserie di Nicolas Winding Refn che rompe gli

blogo

(Di venerdì 14 giugno 2019) Tutto è dilatato in Too Old to Die, il tempo, i dialoghi, la durata. Ladistribuita oggi su Amazonè un'opera d'arte prima che una produzione a episodi. Un esercizio narrativo diregista di tutti gli episodi e sceneggiatore insieme a Ed Brubaker.Una provocazione, una rottura delle regole che si riflette anche nella scelta di presentare a Cannes il quarto e il quinto episodio e di lasciarli per le eventuali recensioni in anteprima. L'anima profonda dell'appassionato seriale ribolle davanti a queste libertà creative. La serialità è un linguaggio ben definito, un racconto costruito puntata dopo puntata che mal si concilia con Too Old To Die.Too Old To Diesuladichegli schemi pubblicato su TVBlog.it 14 giugno 2019 06:33.

