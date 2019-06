Ornella Muti condannata | finse di essere malata | ma era a cena con Putin e Kevin Kostner

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019), la finta malattia e lacon: quella che potrebbe sembrare la trama di un film è invece realtà. Una realtà in cui l'attrice non è riuscita a interpretare la parte fino in fondo ed è statadalla Cassazione. Sei mesi e 500 euro di multa per l'attrice rea di tentata truffa aggravata e falso per un fatto accaduto nel 2010 a Pordenone. Scandalo: siper andare aconUno spettacolo organizzato al teatro Verdi di Pordenone nel dicembre 2010, protagonista attesa: la bellissima. Ma lei non arrivò mai. Disse dipresentando anche un certificato medico per laringotracheite con raucedine, tosse e febbre e cinque giorni di assoluto riposo senza usare la voce. Lo spettacolo fu annullato nel dispiacere generale, ma nella comprensione di tutti. Finché, però, non spuntarono fuori alcune ...

Agenzia_Ansa : Si diede malata ma era a cena con Putin, condannata per tentata truffa Ornella Muti - Corriere : Si diede malata al gala da Putin, Ornella Muti condannata a 6 mesi - repubblica : Ornella Muti condannata in Cassazione per tentata truffa -