Lea negati a un terzo dei malati | 4 mesi per una visita

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ricchi o poveri, settentrionali o del Sud, circa 20 milioni di italiani (19,6) sono costretti a mettere mano al portafogli per pagare le prestazioni sanitarie che non riescono a ottenere dal Servizio pubblico. Liste d'attesa invalicabili o chiuse spingono i pazienti a rivolgersi al privato per curarsi: Lea (Livelli essenziali di assistenza)a 1 italiano su 3. La fotografia emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanita' pubblica, privata e intermediata che rivela come la spesa privata sia salita a 37,3 miliardi di euro: +7,2% dal 2014 mentre quella pubblica registra un -0,3%. Il 62% di chi ha effettuato una prestazione sanitaria nel sistema pubblico, ne ha fatta almeno un'altra nella sanita' a pagamento: il 56,7% delle persone con redditi bassi, il 68,9% di chi ha redditi alti. Nell'ultimo anno il 44% degli italiani si e' rivolto direttamente al privato per ottenere almeno una ...

