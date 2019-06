Il Torino chiede Verdi in prestito De Laurentiis vorrebbe cederlo

Insulti e botte ai disabili nel centro di riabilitazione - pm Torino chiede sei anni per il responsabile della struttura : I “Cavalieri senza testa” gestivano una struttura riabilitativa di ippoterapia. Bambini e adulti diversamente abili, fisici o psichici, andavano lì con l’obiettivo di passare dei bei momenti con i cavalli e trarre del giovamento. Per alcuni di loro, però, quell’esperienza era diventato un incubo. Venivano insultati, vessati, talvolta picchiati e puniti. Per questa ragione Paolo Franchino, 46enne responsabile della cooperativa “I Cavalieri ...

Torino - anche Cairo chiede la contemporaneità per le ultime giornate di campionato di Serie A : “Sarebbe giusto che nelle ultime tre, quattro giornate si possa avere contemporaneita’ per le squadre che hanno gli stessi obiettivi. Non e’ molto giusto avere squadre che giocano sapendo gia’ il risultato della competitor”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine del panel AWords organizzato dalla Lega di A a Roma. Il club granata è pienamente in corsa per un posto ...

Torino - Mazzarri chiede di giocare le partite in contemporanea : “Per la regolarita’ del campionato sarebbe giusto giocare in contemporanea dalla quintultima fino all’ultima giornata”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri, allenatore del Torino che domani affronterà il Sassuolo alle 12.30. “Indipendentemente dalle esigenze televisive, le squadre che lottano con un obbiettivo di classifica dovrebbero giocare allo stesso orario – sottolinea il tecnico granata -. ...

Cannabis - il consiglio comunale di Torino chiede al governo di poterla coltivare a scopi terapeutici : Un’altra sfida a Matteo Salvini, l’alleato del “loro” Movimento 5 Stelle, lanciata dai consiglieri pentastellati di Torino. Mentre il ministro dell’Interno dichiarava che “non esiste una droga depotenziata, esiste la droga e fa male”, lanciando la sua nuova campagna contro i negozi di Cannabis legale, il consiglio comunale del capoluogo piemontese ha approvato all’unanimità una mozione che obbliga la sindaca Chiara Appendino a chiedere al ...