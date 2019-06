ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) Nellaundopo quello che ha coinvolto De Rossi. Stavolta riguarda Francesco, che starebbe pensando di lasciare il club. Il capitano giallorosso si sente “un ospite indesiderato in casa propria”, scrive Repubblica. Qualche giorno fa ha declinato l’invito a partecipare al summit londinese con Pallotta, i dirigenti dellae il nuovo allenatore Fonseca e ha anche fatto sapere di non essere più tanto sicuro di voler accettare il ruolo di direttore tecnico. “Il motivo è semplice: mentre il Ceo Guido Fienga gli chiedeva di assumere un peso specifico maggiore, il fronte anglo-americano faceva altre scelte”. Come quella del nuovo ds Gianluca Petrachi, voluto fortemente da Franco Baldini, proprio il dirigente che è nemico storico die che il capitano è convinto volesse farlo fuori dgià nel 2011. A marzochiese ...

napolista : Esplode un altro caso alla Roma: è guerra aperta tra Totti e Bandini Repubblica Napoli scrive che l’ex capitano si… - NMinciarelli : @PagineRomaniste Altro giocatore sopra i 30 come Pastore e N’Zonzi. Mah, non capisco. Affossiamo di nuovo il bilanc… - DlSarahj : Non faccio altro che rimuginare, però alcuni momenti sono peggio di altri perchè è come se si concentrassero tutte… -