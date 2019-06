Cucchi | i periti | Senza frattura non sarebbe morto

blogo

(Di venerdì 14 giugno 2019) Stefanoè deceduto a causa di una concatenazione di eventi, ma se non avesse avuto ladella vertebra S4 (la quarta vertebra sacrale) forse non. A riferirlo sono i perizi nominati dal gip, intervenuti oggi nell'aula bunker di Rebibbia per testimoniare nel processo bis sul pestaggio e la morte del geometra romano, avvenuto il 22 ottobre 2019 all'ospedale Pertini di Roma sei giorni dopo essere arrestato dai carabinieri.Gli esperti hanno sottolineato che nessuno può avere certezze sulle cause del decesso e confermato quanto già sostenuto dalla perizia del 2016 - "l'ipotesi della morte improvvisa e inaspettata di un paziente affetto da epilessia resta la principale" - precisando però che quella nonstata l'unica causa.Dopo il pestaggio in caserma, infatti, Stefanoaveva riportato ladella vertebra S4 e per questo si era reso necessario ...

