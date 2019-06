Berrettini-Struff | Semifinale Atp Stoccarda 2019 | data | programma | orario e tv

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) Matteo Berretini si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di, il tennista romano ha sconfitto agevolmente lo statunitense Denis Kudla e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba tedesca. L‘azzurro tornerà in campo sabato 15 giugno per affrontare il padrone di casa Jan-Lennardche oggi ha liquidato Pouille. Il nostro portacolori sogna di battere il teutonico per poi giocarsi l’atto conclusivo della prestigiosa kermesse, il suo obiettivo è quello di scalare ulteriormente il ranking ATP anche perché imponendosi potrebbe sfiorare la top 20 all’inizio della prossima settimana. Di seguito la, il calendario completo, ildettagliato e l’d’inizio didel torneo ATP 250 di. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, in ...

