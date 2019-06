Andrea Pompilio | la collezione con La Martina

gqitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Laarruolaper disegnare la nuova capsule collection Laresized by AP che verrà presentata a Milano durante la settimana della moda maschile. Laè composta da 15 look genderless, in cui i capi e gli accessori più rappresentativi del marchio e del mondo del polo sono stati ripresi dall'archivio storico de Lae rivisitati. C'è la travel bag in canvas e pelle, che è stata reinterpretata con una stampa che ne richiama le origini, ci sono le classiche maglie polo a manica lunga, realizzate a blocchi di colore e customizzate con i loghi Lae AP di. “Sono felice di aver potuto collaborare alla creazione della capsule Laresized by AP”, dichiara“Questa capsule ha un'immagine forte, giovane e indipendente ed è composta da 15 look ...

ipercarme : Gli ultimi RT di @poverome1, in ordine: 1) Corradino Mineo 2) Cesare Pompilio 3) Laura Boldrini 4) Andrea Longoni - flayyylmao : RT @ADeLaurentiis: Auguri ad Andrea Chiavelli, Cristiano Giuntoli, Alessandro Formisano, Nicola Lombardo, Giuseppe Pompilio, Antonio Saraci… -