5 proprietà benefiche del cetriolo

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ilè un ortaggio originario di quelle che una volta venivano chiamate le Indie orientali ed appartenente alla famiglia delle cucurbitacee. Ha forma allungata, colore verde scuro e buccia verrucosa, mentre internamente presenta una polpa quasi incolore contenente piccoli semi. Le prime coltivazioni delrisalgono a ben 5000 anni fa e in Italia le regioni in cui viene principalmente coltivato sono il Lazio e il Veneto. Questo ortaggio viene utilizzato principalmente in cucina, ma anche nella cosmesi per le sue. Ecco, di seguito, le più importanti.

zazoomblog : Ciliegie toccasana: non fanno ingrassare e hanno molte proprieta benefiche - #Ciliegie #toccasana: #fanno - InMeteo : NEWS: Ciliegie toccasana: non fanno ingrassare e hanno molte proprietà benefiche - Flavio83Flavio : La salvia è meglio di un farmaco: tutti i problemi e le malattie che cura -