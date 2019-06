Zittisci l' autista L' ultimo servizio di Uber non è piaciuto ai conducenti

agi

(Di giovedì 13 giugno 2019) Lo scorso mese, la compagnia statunitenseè finita in tribunale per l'ultima novità delofferto: la possibilità di silenziare il driver. L'opzione si chiama “Quiet preferred” e rappresenta un sogno per molti di coloro che spesso immaginano di mettere tacere qualcuno o qualcosa. “Dalla prospettiva del driver è una cosa davvero offensiva e maleducata”, ha commentato undial Guardian.”È come se qualcuno dicesse ‘stai zitto!'. La dice lunga su”. Dal canto suo il colosso americano risponde alle accuse affermando che l'opzione è nata in risposta alle esigenze dei clienti che temevano di ricevere un punteggio basso perché poco disposti a parlare col conducente. Mentre quest'afferma di aver paura di iniziare una conversazione con un passeggero per la stessa ragione. Ma chi di noi non ha sognato il magico tasto per ‘spegnere' il collega noioso ...