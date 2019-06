Tossina in frutti esotici | 31 bambini morti | 40 in ospedale

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) Preoccupazione nel Nord dell’India per i casi di encefalite acuta che negli ultimi 10 giorni hanno provocato la morte di almeno 31(24sono deceduti all’universitario Sri Krishna, altri 7 in unprivato, tutti per un’infiammazione cerebrale acuta, come confermato dal dottor Ashok Kumar Singh). La maggior parte dei bimbi era ipoglicemica. Altri 40 minori mostrano sintomi analoghi e sono ricoverati in terapia intensiva. Si ritiene che i casi siano collegati a una sostanza tossica contenuta nel frutto tropicale del lici (o litchi), se acerbo, che influenza severamente i livelli di glucosio nel sangue. In coincidenza con la stagione del lici, ogni anno nel Paese si sviluppano epidemie simili, fin dal 1995. L'articoloin: 31, 40 inMeteo Web.

