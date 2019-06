Sarri ad un passo dalla Juve | intanto ci sono i nuovi nomi sul mercato come Pogba

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Lantus, attraverso il suo direttore sportivo Fabio Paratici, sta cercando di provare a chiudere la trattativa sul tecnico del Chelsea Maurizio. Proprio per questo nella giornata di ieri lo stesso è volato a Londra per iniziare ad intavolare una trattativa finale con il braccio destro di Roman Abramovic, patron del club, ossia la plenipotenziaria dei Blues Marina Granovskaia. Destinazione Stamford Bridge, e trattativa anche per Emerson. Snodo cruciale della trattativa per l'acquisto del tecnicoi famosi sei milioni di euro che la società londinese vorrebbe per poter lasciare andare viache gli ha fatto vincere l'Europa League. Tant'è che Maurizioha ancora due anni di contratto con i Blues. Il tutto ha avuto inizio dopo che Massimiliano Allegri è stato esonerato dal club bianconero. La trattativa quindi va avanti da almeno un mese, ma il Chelsea sembra che non ...

