L' abbonamento a Microsoft xCloud sarà sia a pagamento che gratuito per chi possiede Xbox

(Di giovedì 13 giugno 2019) Nonostante la conferenzasia durata più di due ore durante l'E3, Phil Spencer ha parlato molto poco del futuro servizio streaming.Molte persone ancora non riescono a capire esattamente cosa sia e quali benefici potranno trarre da questa piattaforma. Attraverso The Verge che ha intervistato Phil Spencer, il boss diha svelato qualche dettaglio su, in particolare sui tipi di."Innanzitutto devo parlare di due cose: lo streaming su console ed. Questa piattaforma utilizzerà delle schede madriin un data center Azure permettendovi così di connettervi a queste schede madri e giocare sull'hardware che è nostro. Quindi se non siunao la vostranon è disponibile, potete connettervi ae giocare a quei giochi. In pratica sarebbe una sorta divirtuale in cui accederete attraverso ad esempio un cellulare. Ovviamente ...

