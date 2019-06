La SeaWatch rifiuta il porto libico e si dirige verso l' Italia Salvini | Sequestro

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) La nave Sea Watchdi approdare a Tripoli per sbarcare i 52 migranti soccorsi ieri al largo delle coste libiche, come offerto, per la prima volta, dalle autorità del paese nordafricano. Il, secondo la Ong, non è sicuro. Per questo la nave ha virato dapprimala Tunisia, per poire decisamenteLampedusa, da cui la separano un centinaio di miglia. Una scelta, quella di non sbarcare i migranti in Libia, che ha suscitato in mattinata l’ira del ministro Matteo: “La nave illegale, dopo aver imbarcato 52 immigrati in acque libiche, si trova ora a 38 miglia dalle coste libiche, a 125 miglia da Lampedusa, a 78 miglia dalla Tunisia e a 170 miglia da Malta. Le autorità libiche hanno assegnato ufficialmente Tripoli comepiù vicino per lo sbarco. Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a ...

