Csm | il Colle indice suppletive | voltare pagina Lotti intercettato sui «messaggi» a

ilmessaggero

(Di giovedì 13 giugno 2019) «Però qualcheo a Ermini va dato...», dice Luca, nella riunione del 9 maggio con Palamara e Ferri sulla nomina per il dopo-Pignatone alla Procura di...

fattoquotidiano : 'ORA RISCRIVIAMO LE REGOLE' Il ministro della Giustizia sale al Colle “preoccupato”. E ora riflette sull’azione dis… - ClaudioZavatti1 : la Repubblica: Csm, il Colle: 'Voto per sostituire i dimissionari'. Lotti: 'Su di me fango'. Ma intercettato dice:… - ClaudioZavatti1 : RT @NicolaMorra63: #CSM: il Colle indice nuove elezioni per sostituire membri dimissionari. -