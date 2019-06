Andrea Damante | “Soffro per Giulia | ma provo a ricominciare”

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Luana Rosatoha raccontato di essere stato lasciato daDe Lellis e di aver vissuto questo abbandono in maniera difficile: "Soffro, ma non ho colpe" Questa volta,è stato costretto ad ingoiare un boccone amaro e, per la prima volta, ha ammesso di soffrire per essere stato lasciato daDe Lellis. La coppia, che si era detta addio dopo una lunga relazione nata a Uomini e Donne, si era riavvicinata negli ultimi tempi tanto che si parlava di un importante ritorno di fiamma. I fan avevano iniziato nuovamente a sognare con i Damellis, ma qualcosa sembra essersi rotto in maniera definitiva e, proprio negli ultimi giorni,De Lellis è stata paparazzata insieme adIannone. La influencer e il motociclista sembra si stiano frequentando in modo assiduo e il capitolopare essere stato ormai archiviato in modo ...

RoPazzarella : @giul91 @always__shines Non si erano rimessi insieme erano coinquilini sentire ognuno è libero di pensarla come vuo… - always__shines : Giulia ha lasciato Andrea Damante per Andrea Iannone SCIOCCATA DALLE STELLE ALLA STALLE #damellis - RoPazzarella : E ti pareva lei rilascia un’intervista dove asserisce che il periodo della nascita di Matilde è stato una salvezza… -