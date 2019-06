“Renzi vince mentre il Pd perde”

lineapress

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Alle ultime elezioni non è il Pd ad aver ottenuto un discreto risultato: anzi, in realtà ha perso. Ad aver vinto è il suo ex segretario, Matteo Renzi. Cosi’ Vittorio Sgarbi, ha commentato il risultato delle elezioni amministrative a margine di un evento a Firenze. Alle ultime elezioni a resistere è stato il solo Matteo Renzi: la vittoria del Pd è la vittoria di Renzi. Quindi si tratta di una sconfitta del Pd e degli stessi che oggi odiano l’ex premier. Questo perchè: ” ha vinto a Bari un uomo suo, a Pesaro un uomo suo, e Prato un uomo suo, a Firenze un uomo suo, a Bergamo un uomo suo quindi dove il Pd ha vinto era Renzi. Forse adesso che e’ in penombraperche’ aveva scelto delle persone capaci, quindi e’ una resistenza del Pd di Renzi”. Ora occorrerà la controprova delle regionali. Secondo Sgarbi l’eventuale sconfitta di Rossi, ...

