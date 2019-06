quotidianodiragusa

(Di mercoledì 12 giugno 2019)in via20 del. Lo segnala il consigliere 5 stelle Sergio Firrincieli.

quotidianodirg : Ragusa, raccolta rifiuti in via Coffa alle 20 del sabato sera - LS_EnricoFermi : - CRONACA. Ragusa.Blitz della Polizia nelle serre di Vittoria: migranti sfruttati per la raccolta dei pomodori a 4… -