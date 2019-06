Ladri a Madrid | obiettivo le case dei calciatori! Non solo Morata | svaligiate le

sportfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Auna banda disembra aver messo nel mirino ledei calciatori: dopo la rapina in casa dile abitazioni di Isco e Zidane Sembra la storia di un film, invece è la pericolosa realtà. Una banda diha messo nel mirino ledei più famosi calciatori, piazzando un colpo dietro l’altro e portandosi via un ricco bottino dopo ogni rapina. Siamo a, capitale nondella Spagna, ma anche del calcio europeo con le stelle di Real e Atletico e i loro sostanziosi stipendi. Il caso è finito sotto la lente d’ingrandimento di AS: prima la rapina nella casa di Alvaro, poi i furti nelle abitazioni di Isco e Zidane. Secondo la polizia sarebbe opera di veri e propri professionisti del furto. I giocatori sono stati avvisati: tene gli occhi ben aperti, anche quando ostentate le vostre vite sui social, chissà chi sarà la prossima ...

