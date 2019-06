La rete elettrica europea diventa grid | più ecologica e intelligente con il progetto

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ottimizzare i consumi energetici di famiglie e aziende è l’obiettivo delWISEfinanziato dall’UE, che ha già implementato dimostratori tecnologici con più di 300 famiglie e 25 aziende in cinque siti pilota, in Belgio, Italia (a Terni), Spagna e Grecia. Tutto parte dal presupposto che “ladi energiaè stata originariamente progettata sulla produzione centralizzata basata sui combustibili fossili”, come spiega il coordinatore delAntonio Marqués della spagnola ETRA I + D i. Per ottimizzare i consumi e inquinare meno è necessario un cambio di paradigma, una transizione energetica verso un modello in cui l’elettricità viene prodotta in maniera distribuita e da fonti rinnovabili. Per fare che il sistema sia efficiente e sostenibile, è necessaria unain grado di accogliere molti nodi, scambiando energia ...

